دييغو مارادونا يترك تدريب دورادوس

قال محامي دييغو مارادونا إن اللاعب السابق سيترك تدريب دورادوس المنافس في دوري الدرجة الثانية المكسيكي لكرة القدم بناءً على نصيحة طبيبه.

وكتب ماتياس مورلا في حسابه في ”تويتر“ ”بناء على نصيحة الطبيب سيركز (مارادونا) على صحته وسيخضع لجراحتين في الكتف والركبة“.

وأضاف ”نود توجيه الشكر إلى دورادوس وسنكمل هذا الحلم في وقت آخر“.

وتأتي استقالة مارادونا بعد 9 أشهر من توليه المسؤولية وبلغ الفريق تحت قيادته ملحق الترقي مرتين لكنه فشل فيهما.

وتسبب وجود مارادونا، الفائز بكأس العالم 1986 والذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، في تسليط الضوء على النادي الصغير والذي عبر عن امتنانه للاعب الأرجنتيني في حسابه في ”تويتر“.

وكتب النادي ”سويًا قمنا بمفاجئة العالم. أظهرنا أن كرة القدم هي الشغف والروح. شكرًا لك على كل شيء. نتمنى لك صحة جيدة ونراك قريبًا“.