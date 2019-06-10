استبعاد إيهيناتشو مهاجم ليستر سيتي من تشكيلة منتخب نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

استبعدت نيجيريا كيليتشي إيهيناتشو، مهاجم ليستر سيتي، من التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في مصر هذا الشهر.

وكان إيهيناتشو هو الغائب الوحيد من اللاعبين الكبار في تشكيلة المدرب جيرنوت رور الذي أبقى على 15 لاعبا من التشكيلة التي خاضت كأس العالم العام الماضي.

وإيكيتشوكو إيزنوا، حارس كاتسينا يونايتد، هو الوحيد في تشكيلة نيجيريا الذي يلعب في الدوري المحلي.

وستلعب نيجيريا في المجموعة الثانية لكأس الأمم أمام غينيا ومدغشقر وبروندي.

وجاءت تشكيلة نيجيريا على النحو التالي:

حراس المرمى: دانييل أكبيي (كايزر تشيفز) إيكيتشوكو إيزنوا (كاتسينا يونايتد) فرنسيس أوزوهو (أنورثوسيس فاماجوستا).

مدافعون: أولالوا أينا (تورينو) تشيدوزي أوازيم (ريز سبور) ليون بالوغن (برايتون آند هوف ألبيون) جاميلو كولينز (بادربورن) وليام تروست إيكونج (أودينيزي) كينيث أوميرو (ليغانيس) عبد الله شيخو (بورصة سبور).

لاعبو وسط: أوجينيكارو إيتيبو (ستوك سيتي) جون أوبي ميكل (ميدلسبره) أحمد موسى (النصر السعودي) ويلفريد نديدي (ليستر سيتي) جون أوجو (هبوعيل بئر السبع).

مهاجمون: صمويل شوكويزي (فياريال) أوديون إيجالو (شنغهاي شينهوا) أليكس أيوبي (آرسنال) صمويل كالو (بوردو) بول أونواتشو (ميتيلاند) هنري أونيكورو (غلطة سراي) فيكتور أوسيمين (شارلوروا) موزيس سيمون (ليفانتي).