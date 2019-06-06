عارضة الأزياء البرازيلية تؤكد اتهامها للنجم البرازيلي نيمار بـ“الاغتصاب مصحوبًا بالعنف“

أكدت ناجيلا ترينداد مينديز دي سوزا عارضة الأزياء البرازيلية، اتهامها للنجم البرازيلي نيمار باغتصابها عن طريق العنف، في حديث للصحافة البرازيلية.

وقالت العارضة البرازيلية لقناة “ SBT ”: “ تعرضت للعنف والاغتصاب، تعرضت للاغتصاب بعنف ”.

وتحقق الشرطة البرازيلية في ساو باولو في الشكاية التي وضعتها العارضة البرازيلية ناجيلا، والتي تتهم من خلالها نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل باغتصابها، يوم 15 أيار/ مايو الماضي في فندق بباريس.

وحسب شكايتها، فقد التقت بالنجم البرازيلي بعد محادثات عن طريق ”إنستغرام ”

وينكر نيمار الاتهامات، ويؤكد أن العلاقة بينهما كانت برضاها، ونشر فيديو لصورها ومحادثاتهما على ”إنستغرام“؛ وهو ما أدى لفتح تحقيق ضده من طرف شرطة رايو دي جانيرو بسبب نشر صور دون إذن صاحبتها.

ويعيش نيمار نهاية موسم سيئ خارج إطار الملاعب؛ بعدما تم إيقافه في الدوري الفرنسي لضربه مشجعًا، كما جاءت قضية الاغتصاب لتؤثر على صورته لدى الرأي العام.