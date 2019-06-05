إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسًا للفيفا حتى 2023

أعاد مجلس الفيفا انتخاب السويسري جياني إنفانتينو رئيسًا حتى 2023 بالتزكية، بعدما خلت قائمة المرشحين لرئاسة الفيفا من أي اسم آخر غير السويسري.

وتولى جياني إنفانتينو رئاسة الفيفا في فبراير 2016.

ومنذ أن تولى المسؤولية في فبراير 2016 توجه المحامي السويسري لزيارة عشرات الدول، وحاول أن ينأى بنفسه عن إدارة سلفه سيب بلاتر الذي لاحقته الاتهامات، وأقام اتصالات مع رؤساء دول وأدخل تقنية أحدثت ثورة في عالم كرة القدم.

لكن البعض يعتريه شعور بأن إنفانتينو مضى في هذا الطريق بسرعة أكبر من اللازم من أجل تحقيق مصلحة شخصية، في حين أثارت خططه قلق أصحاب التوجه التقليدي وسببت إزعاجًا للأندية الأوروبية القوية.

ونجح إنفانتينو في أول إصلاح رئيسي له بعد مرور أقل من عام على انتخابه، حين أقر مجلس الفيفا بسهولة خطته لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقًا اعتبارًا من 2026.