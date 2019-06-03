مباراة البرتغال وسويسرا.. هل يؤثر التنافس بين بنفيكا وبورتو على رفاق كريستيانو رونالدو؟

قال بيبي مدافع منتخب البرتغال إنه واثق من أن الجماهير في بورتو ستدعم منتخب بلادها بكل قوة عندما تستضيف المدينة مباريات بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم هذا الأسبوع وأن المنافسة مع بنفيكا لن تؤثر على هذا الحماس.

وثارت هذه المشكلة عقب ظهور لقطات تلفزيونية تظهر مجموعة من الجماهير تطلق صيحات استهجان ضد جواو فيلكس مهاجم بنفيكا أثناء قيادته لسيارته إلى داخل مقر معسكر المنتخب قرب بورتو أمس الأحد.

وأضاف بيبي الذي انضم لبورتو في يناير كانون الثاني الماضي للصحفيين ”عندما لعبت لأول مرة مع المنتخب الوطني، كان هناك ما يسمى بفارق بين الشمال والجنوب (في البرتغال).

وأضاف ”لكن هذا الفارق لم يعد موجودًا بعد الآن. نحن نلعب من أجل بلادنا“.

وأضاف اللاعب المولود في البرازيل والبالغ من العمر 36 عامًا والذي خاض 105 مباريات منذ أول ظهور له في 2007 ”الأجواء رائعة وأنا واثق من أن الناس في الشمال سيدعمون الفريق بقوة“.

وتابع ”اللاعبون يشعرون بذلك. نلقى استقبالًا طيًبا من الشمال وحتى الجنوب“.

وستلتقي البرتغال مع سويسرا في الدور قبل النهائي في استاد دو دراغاو التابع لبورتو بعد غد الأربعاء على أن يقام النهائي يوم الأحد المقبل في نفس الملعب.

وستلعب إنجلترا أمام هولندا في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي في مدينة غيمارايش القريبة يوم الخميس المقبل.