الفيفا يوقف الأمين العام لاتحاد الأوقيانوس السابق 8 سنوات

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الخميس، إن تاي نيكولاس الأمين العام لاتحاد الأوقيانوس السابق عوقب بالحرمان من مزاولة أي نشاط متعلق باللعبة خلال 8 أعوام بسبب مخالفات مالية.

كما غُرّم نيكولاس عضو اللجنة الدائمة بالفيفا سابقًا 50 ألف فرنك سويسري (49 ألفًا و554 دولارًا).

وأوضح الفيفا في بيان ”التحقيق مع السيد نيكولاس يتعلق باختلاس أموال من الفيفا كانت مخصصة لاتحاد الأوقيانوس في الفترة بين 2014 و2017“.

وأضاف ”ونتيجة لذلك عوقب السيد نيكولاس بالإيقاف والمنع من أي نشاط يخص كرة القدم على المستويين المحلي والدولي سواء أكان إداريًّا أم رياضيًّا لمدة 8 سنوات“.

وأشار الفيفا إلى أن نيكولاس انتهك المادة الـ 21 بميثاق القيم والخاصة بالرشى والفساد، وكذلك المادة الـ20 التي تحدد قواعد عرض وقبول الهدايا والمساهمات.