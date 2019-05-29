لاعب شاب يهين نيمار في تدريب منتخب البرازيل.. ورد فعل عنيف من قائد السليساو السابق (فيديو)

يبدو أن قرار سحب شارة قيادة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم من نيمار دا سيلفا، سيكون له تأثير سلبي للغاية على نجم السليساو، قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا يوم 14 يونيو المقبل.

وقرر مدرب منتخب البرازيل ”تيتي“ سحب شارة القيادة من نيمار، وتسليمها إلى داني ألفيش، في أعقاب اعتداء نيمار على مشجع عقب مباراة باريس سان جيرمان وستاد رين في نهائي كأس فرنسا، والتي انتهت بخسارة سان جيرمان بركلات الترجيح.

وشهدت تدريبات منتخب البرازيل، أمس الثلاثاء، لعبة عنيفة من نيمار تجاه زميله الشاب إيفرتون، البالغ من العمر 19 عامًا.

Imagine o diálogo: – E aí, meu filho, como foi o treino com a Seleção? Fez gol? – Não, mas dei uma caneta no Neymar… Veja quem foi o autor do lance ==> https://t.co/rRxfLytytP pic.twitter.com/mMRxFD0vcX — globoesportecom (@globoesportecom) May 28, 2019

وخلال المران نجح إيفرتون في مراوغة نيمار من خلال تمرير الكرة من بين قدميه، على طريقة ”الكوبري“ الشهيرة، فما كان من نيمار سوى جذب إيفرتون من قميصه وإسقاطه على الأرض، ثم أعطاه ظهره دون أن يعتذر له عن هذا التدخل العنيف.

وتعرض نيمار لعقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات من جانب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في أعقاب واقعة الاعتداء على مشجع، خلال مراسم تسليم الميداليات في نهائي كأس فرنسا، كما تعرض اللاعب إلى عقوبة مماثلة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، بعد هجومه على التحكيم في مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تلعب البرازيل أمام بوليفيا في افتتاح كوبا أمريكا يوم 14 يونيو المقبل، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا فنزويلا وبيرو.