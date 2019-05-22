ثورجان هازارد ينضم رسميًّا إلى بروسيا دورتموند

كشف بروسيا دورتموند الألماني، عن تعاقده مع البلجيكي ثورجان هازارد، قادمًا من بروسيا مونشنغلادباخ، اليوم الأربعاء.

وأصدر دورتموند، بيانًا رسميًّا عبر موقعه الإلكتروني، يعلن خلاله توقيع اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، على عقد يمتد حتى الـ 30 من يونيو/حزيران 2024.

وقال مايكل زورك للموقع الرسمي للنادي: ”نحن سعداء باختيار هازارد الانضمام إلينا عن قناعة تامة“.

Ich packe meine Kiste und nehme mit…#Hazard2024 pic.twitter.com/p651I64d8T — Borussia Dortmund (@BVB) May 22, 2019

وأشار زورك، إلى خبرات الدولي البلجيكي في الدوري الألماني، فضلاً عن امتلاكه قدرات فنية ستساعد أسود الفيستيفال في الموسم المقبل.

أما هازارد، فقال: ”أنا ممتن للسنوات الـ5 التي قضيتها بقميص مونشنغلادباخ، والتي تخللتها ذكريات رائعة، لكن هذا هو الوقت المثالي لاتخاذ خطوة أعلى في مسيرتي“.

واختتم: ”أنا فخور باللعب بقميص بروسيا دورتموند، الذي يعد أحد أكبر الأندية، ويمتلك جماهير مذهلة“.

ويعد هازارد ثاني صفقات دورتموند الصيفية، بعدما تعاقد مع نيكو شولز من هوفنهايم أمس الثلاثاء، كما بات قريبًا من ضم جوليان براندت لاعب باير ليفركوزن.