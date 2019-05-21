ميسي وأغويرو وديبالا في قائمة الأرجنتين النهائية لكوبا أمريكا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني، يوم الثلاثاء، قائمة الفريق النهائية التي ستخوض غمار بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم التي ستقام بالبرازيل الشهر المقبل. وشهدت القائمة تواجد ليونيل ميسي وباولو ديبالا وسيرغيو أغويرو، في الوقت الذي تم فيه استبعاد ماورو إيكاردي. ووفقًا لموقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت، جاءت القائمة على النحو التالي، لحراسة…