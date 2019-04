اعتبار أندرلخت خاسرًا بخماسية بسبب إيقاف مباراة في الدوري البلجيكي

اعتبر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فريق أندرلخت خاسرًا بنتيجة 5-صفر وألزمه بدفع غرامة وخوض مباراة على أرضه دون جمهور بعد أن تسبب شغب مشجعيه في إيقاف مباراة ضد ستاندار لييج في الدوري في وقت سابق هذا الشهر.

وتوقفت المباراة بعد 32 دقيقة حيث ألقت جماهير أندرلخت ألعابًا نارية وقنابل دخان على أرضية الملعب يوم 12 أبريل نيسان الماضي واضطر اللاعبون بالفعل لمغادرة الملعب مرتين قبل إيقاف المباراة. وكان ستاندار متقدمًا 2-صفر على أرضه، لكن الاتحاد البلجيكي اعتبره الآن فائزًا بنتيجة 5-صفر.

Standard de Liege v Anderlecht interrupted last night after the away fans trew pyro on to the pitch! pic.twitter.com/ypYgHIqLLb

