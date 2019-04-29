وفاة المهاجم التشيكي يوسف شورال إثر حادث في تركيا

أعلن ألانيا سبور التركي، يوم الاثنين، وفاة لاعبه التشيكي يوسف شورال بعد حادث لحافلة تحمل لاعبين من النادي أثناء العودة من مباراة خارج الأرض.

وكتب النادي التركي في حسابه على تويتر أن شورال، مهاجم منتخب التشيك، توفي في المستشفى إذ نقل إلى هناك مع ستة من زملائه عقب الحادث.

Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun. pic.twitter.com/DpHjP4xhnE

— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) April 29, 2019