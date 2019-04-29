وفاة المهاجم التشيكي يوسف شورال إثر حادث في تركيا

وفاة المهاجم التشيكي يوسف شورال إثر حادث في تركيا

المصدر: رويترز

أعلن ألانيا سبور التركي، يوم الاثنين، وفاة لاعبه التشيكي يوسف شورال بعد حادث لحافلة تحمل لاعبين من النادي أثناء العودة من مباراة خارج الأرض.

وكتب النادي التركي في حسابه على تويتر أن شورال، مهاجم منتخب التشيك، توفي في المستشفى إذ نقل إلى هناك مع ستة من زملائه عقب الحادث.

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