الفيفا: هذه احتمالات توسيع المشاركة في كأس العالم 2022

أعلن غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن احتمالات زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر من 32 إلى 48 فريقًا متساوية.

وأوضح إنفانتينو، الموجود في البرازيل لحضور اجتماع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، أنه يعمل على توسيع نسخة كأس العالم في قطر، وهو ما يمنح اتحاد أمريكا الجنوبية مقعدين إضافيين.

وقال:“نبحث مدى إمكانية زيادة عدد المنتخبات إلى 48 في كأس العالم 2022 لأن زيادة المشاركين تعني تطويرًا أكثر للعبة، وتوفير المزيد من الإثارة لعشاق كرة القدم“.

وأضاف:“سنرى بحلول يونيو إذا كان هذا الأمر ممكنًا، والاحتمالات الحالية متساوية، إنها 50 بالمئة مقابل 50 بالمئة، وما هو مؤكد بنسبة مئة في المئة أن كأس العالم 2022 ستكون رائعة، وستحقق نجاحًا كبيرًا“.

وسيتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن عدد الفرق المشاركة في النهائيات المقبلة خلال اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في باريس في الخامس من يونيو/ حزيران.

واختار الفيفا في بادئ الأمر إقامة البطولة بنظام 32 فريقًا في 2022 رغم أن إنفانتينو ألمح إلى إمكانية استضافة دول مجاورة لبعض المباريات حال توسيع البطولة.

ووافق الفيفا بالفعل على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقًا اعتبارًا من نسخة 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، لكن المؤسسة الدولية تبدو أكثر رغبة الآن في الإسراع بتطبيق هذه التوسعة.