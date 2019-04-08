تفوق بايرن ميونخ وانهيار بروسيا دورتموند.. أبرز ملامح الجولة 28 من الدوري الألماني

اكتسح بايرن ميونخ منافسه بروسيا دورتموند بنتيجة 5/0 في الصراع المحتدم بينهما على لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ليتصدر الفريق البافاري الترتيب بفارق نقطة عن دورتموند محققًا تقدمًا معنويًا كبيرًا قبل 6 مباريات من نهاية الموسم.

وفيما يلي أبرز 5 نقاط عقب الجولة 28 في البطولة.

تقنية حكم الفيديو المساعد (الطيب والشرير) في هزيمة شالكة

وقفت تقنية حكم الفيديو المساعد بجانب فريق شالكة بطريقة أذهلت حتى لاعبي الفريق أنفسهم، لكن الحظ لم يحالفهم مجددًا في المرة الثانية التي احتسبت فيها ركلة جزاء على شالكة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخسر 1/2 على أرضه أمام آينتراخت فرانكفورت.

وسقط انتي ريبيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت في الشوط الأول في منطقة الجزاء، ورغم أن معظم المراقبين شعروا أن اللعبة ركلة جزاء واضحة، إلا أن الحكم قرر العكس بعد الرجوع إلى حكم الفيديو المساعد.

واعترف شالكة على حسابه على تويتر بالقول: ”لسنا متأكدين من سبب عدم منح فرانكفورت ركلة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو“.

لكن الحال اختلف في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما احتسب الحكم ركلة جزاء ضد دانييل كاليجوري أسكنها لوكا يوفيتش المرمى ليمنح آينتراخت الفوز 1/2.

وقال هوب ستيفنز مدرب شالكة ”تعرض كاليجوري للدفع، ثم ارتدت الكرة من كتفه ولمست يده“.

وبهذه الهزيمة يحتل شالكه المركز الرابع عشر متقدمًا بفارق 5 نقاط عن شتوتغارت المتعثر. أما آينتراخت فرانكفورت، الذي لم يهزم منذ العطلة الشتوية، فيحتل المركز الرابع، وفي طريقه للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يوفيتش يؤدي دور الير الغائب

كان سيباستيان ألير هو الذي يسدد أي ركلة جزاء تحتسب لصالح فريقه آينتراخت فرانكفورت لكنه كان غائبًا عن المباراة بسبب الإصابة، ورغم أنه لم يسدد أي ركلة جزاء في دوري الدرجة الأولى الألماني من قبل لم يتردد يوفيتش البالغ من العمر 21 عامًا في التصدي لهذه المسؤولية.

وأسكن اللاعب الصربي الكرة الشباك بهدوء ليحرز هدفه رقم 17 في الدوري هذا الموسم، وحقق إنجازًا تاريخيًا إلى حد ما، لأن ركلة الجزاء التي سددت رسميًا في الدقيقة 99 هي الأكثر تأخرًا في تاريخ الدوري الألماني.

مدرب بايرن يشير إلى نقطة ضعف دورتموند

نادرًا ما يشير أي مدرب إلى نقاط الضعف الفردية لدى لاعبي الفريق المنافس لكن نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ كسر هذه القاعدة وأشار إلى دان-أكسيل زاجادو لاعب بروسيا دورتموند بعد الفوز الكاسح 5/0.

وتسبب زاجادو في الهدف الثاني بعد أن أعاد كرة بالخطأ إلى روبرت ليفاندوفسكي وهو أمر قال كوفاتش إنه توقع حدوثه.

وقال كوفاتش: ”ناقشنا الأمر قبل المباراة وكنا نعرف أن زاجادو سيرتكب خطأ“.

رويس يرفض الاستسلام

رفض ماركو رويس التخلي عن الأمل بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ رغم أن قائد بروسيا دورتموند اعترف أن الفريق البافاري أصبح الآن يملك جميع الأوراق.

وقال رويس: ”حقق بايرن تفوقًا معنويًا كبيرًا لكنه سيخوض أيضًا مباراتين أو 3 مباريات تتميز بصعوبة“.

”لا جدوى من الحديث عن لقب الدوري إذا لعبنا بهذه الطريقة مرة أخرى، الفارق نقطة واحدة فقط ويمكن أن تتغير الأمور بسرعة كبيرة في الدوري الألماني“.

وأضاف ”على لاعبي الفريق أن يظهروا بشكل مختلف تمامًا في مباراة السبت المقبل، سبق أن أظهر الفريق روحه القتالية من قبل“.

وربما يكون طريق دورتموند أسهل لأنه سيستضيف ماينتس وشالكة وفورتونا دوسلدورف، وسيحل ضيفًا على فرايبورغ وفيردر بريمن وبروسيا مونشنغلادباخ.

أما بايرن فسيواجه فريقين ضمن المراكز الأربعة الأولى، إذ سيستضيف آينتراخت فرانكفورت وسيلعب على أرض رازن بال شبورت لايبزيغ، كما سيستضيف فيردر بريمن وهانوفر بينما سيحل ضيفًا على فورتونا دوسلدورف ونورمبرغ.

فورتونا دوسلدورف يحتفل باحتلال المركز العاشر

كان فورتونا دوسلدورف ضمن الفرق المرشحة للهبوط قبل بداية الموسم، لكن الفريق الصاعد حديثًا لدوري الأضواء نجح في أن يحتل المركز العاشر بعد الانتصار 2/1 على أرض هيرتا برلين وتقدم عليه في الترتيب.

واحتفل الجمهور الكبير الذي صاحب الفريق في رحلته بهذا الفوز، كما لو كان فورتونا دوسلدورف توج بلقب الدوري بعد أن ضمن هذا الانتصار للفريق البقاء في الأضواء لموسم جديد.

وقال فريدهيلم فونكل مدرب الفريق ”الآن فقط يمكنني أن أقول بكل ثقة إننا سنكون ضمن فرق دوري الأضواء الموسم المقبل“.