أهداف مباراة هولندا وألمانيا.. 2/1 للمانشافت (فيديو)

تقدم ليروي ساني مهاجم المنتخب الألماني في شباك نظيره الهولندي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام عام 2020.

واستلم ساني الكرة في الدقيقة 15 وسدد قوية بيسراه في شباك الفريق الهولندي،

ونجح جنافري في إحراز الهدف الثاني للألمان خلال الدقيقة 35 من تسديدة صاروخية.

التصفيات المؤهلة لـ يورو 2020 | هولندا 0 × 1 المانيا | هدف اول المانيا ساني , دي لخت في مهب الريح HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/x7H5Lubzn7 — انا موت جديد (@OOQQ5050) ٢٤ مارس ٢٠١٩

التصفيات المؤهلة لـ يورو 2020 | هولندا 0 × 2 المانيا | هدف الثاني المانيا قنابري راااااائع ???????????????????????????????????????????????? ياهو هدفففففففففف HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/8lO0Oe1XyD — انا موت جديد (@OOQQ5050) ٢٤ مارس ٢٠١٩

وتعادل دي ليخت للمنتخب الهولندي مع بداية الشوط الثاني من رأسية جميلة.

التصفيات المؤهلة لـ يورو 2020 | هولندا 1 × 2 المانيا | هدف اول هولندا دي ليخت HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/ktPTKuVjKm — انا موت جديد (@OOQQ5050) ٢٤ مارس ٢٠١٩

وفاز منتخب هولندا في الجولة الأولى بالمجموعة على حساب بيلا روسيا بنتيجة 4-0 ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة التي شهدت أيضًا فوز إيرلندا الشمالية على إستونيا بثنائية دون رد.

ويستهل منتخب ألمانيا مشواره في هذه المجموعة بلقاء هولندا، وتقام في نفس المجموعة مواجهة أخرى بين إيرلندا الشمالية وروسيا البيضاء.

تاريخ المواجهات

يحمل التاريخ العديد من المواجهات بين منتخبي هولندا وألمانيا والتي جاءت بشكل ودي في الفترة بين 1910 و1931 ولكن أول لقاء رسمي بين الفريقين في نهائي كأس العالم 1974 وفاز منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1 ليحصد لقب المونديال.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 2-2 في كأس العالم 1978 بدور المجموعات ، وفاز منتخب ألمانيا بنتيجة 3-2 ف بطولة أمم أوروبا 1980 بينما فاز منتخب هولندا بنتيجة 2-1 في نصف نهائي أمم أوروبا 1988، وفي تصفيات مونديال 1990 تعادل المنتخبان ذهابًا وإيابًا.

وتقابل المنتخبان في الدور الثاني لمونديال 1990 وفاز منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1 ولكن هولندا انتفضت وفازت بنتيجة 3-1 في بطولة أمم أوروبا 1992 وتعادلا في بطولة أمم أوروبا 2004.. وفاز منتخب ألمانيا في بطولة أمم أوروبا 2012 بنتيجة 2-1.

وفي دوري الأمم الأوروبية فاز منتخب هولندا بثلاثية دون رد في شهر أكتوبر الماضي على ملعبه وتعادلا بنتيجة 2-2 في نوفمبر الماضي.