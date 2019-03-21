ميك نجل مايكل شوماخر فخور بمقارنته مع والده

عبر ميك شوماخر عن سعادته وفخره بمقارنة الناس له بوالده مايكل في وقت يستعد لخوض سباقه الأول في فورمولا 2 في البحرين الأسبوع المقبل.

وتبع ميك خطوات والده الأسطورة بالانضمام إلى أكاديمية فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وسينافس السائق الألماني، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي نال والده 5 من ألقابه القياسية السبعة في فورمولا 1 مع فيراري، في فورمولا 2 في العام الحالي بعد حصد لقب فورمولا 3 الأوروبية في 2018.

وقال ميك في فيديو بثه فريقه بريما الذي فاز بلقب فورمولا 2 في 2017 مع سائق فيراري الحالي شارل لوكلير: ”عندما يقارنني الناس بوالدي لا أشعر بأي مشكلة. الأمر بسيط“.

وتابع ”مقارنتي بأفضل سائق في تاريخ فورمولا 1 هدف أرغب في تحقيقه وعندما يرتبط الأمر بوالدي ومثلي الأعلى فانه يحمل مذاقًا خاصًا جدًا. ”أشعر بالفخر الشديد عندما تتم مقارنتي به لأنه يدفعني لمزيد من التعلم والتطور“.

ولم يظهر مايكل شوماخر (50 عامًا) علنًا منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس في حادث تزلج في فرنسا في 2013.

وانضم السائق الألماني الكبير إلى فيراري في 1996 بعد حصده أول لقبين مع بنيتون.

ثم نال 5 ألقاب متتالية بين 2000 و2004 مع الفريق الأقدم والأكثر نجاحًا في تاريخ فورمولا 1 قبل الاعتزال في نهاية 2006 بعد الفوز في 91 سباقًا وهو رقم قياسي.

وعاد من الاعتزال للمشاركة مع مرسيدس من 2010 وحتى 2012 لكنه لم يفز بأي سباق.

وقال ميك: ”أستطيع التعلم كثيرًا من فيراري لأنه يملك خبرة كبيرة“.

”أرغب في العمل معه لتحقيق أفضل إنجازات ممكنة“.