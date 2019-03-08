ظهور ثلاثة أبناء جدد لمارادونا في كوبا (شاهد)

اعترف محامي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا بأبوة نجم نابولي السابق لثلاثة أطفال من علاقتين أقامهما في كوبا بين عامي 2000 و2005.

وقال ماتياس مورلا محامي قائد الأرجنتين في كأس العالم 1986 خلال ظهوره في برنامج Nosotros التلفزيوني، إن مارادونا أقام علاقتين خلال فترة علاجه من إدمان الكوكايين في كوبا، وسيتم الاعتراف بهما قريبًا.

وقال مورلا:“العلاقة ليست رسمية، ولكن سيتم إصلاح كل شيء قريبًا، وسيسافر مارادونا إلى كوبا للخضوع لاختبار الحمض النووي، وينوي تحمّل المسؤولية“.

وذكرت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية أن العلاقة مع امرأتين مختلفتين، وأسفرت عن ثلاثة أبناء، أحدهم عمره حاليًا 18 عامًا، ويعيش حاليًا بالقرب من فاراديرو.

وقال مورلا إن موكله كان خلال هذه الفترة قد انفصل عن زوجته، وبات يعيش وحيدًا في كوبا، وتصرفاته غير طبيعية، وأضاف:“لي بعض الأصدقاء في كوبا يمزحون معي، ويقولون إنهم أبناء لمارادونا“.

وبناءً على ذلك بات عدد أبناء مارادونا ثمانية بعد: دلما، وجيانينا، ودييغو فرناندو، ويانا، ودييغو جونيور، فضلًا عن الأبناء الثلاثة الآخرين في كوبا.

ومن المتوقع أن تزيد عائلة مارادونا في غضون بضعة أيام، حيث ستنجب دلما، ما يجعل أسطورة نابولي جدًّا للمرة الثالثة بعد دييغو ماتياس ابن دييغو جونيور، وبنيامين ابن جيانينا التي كانت متزوجة من سيرغيو أغويرو هداف مانشستر سيتي.