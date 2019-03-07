تركيا.. إيقاف لاعب مدى الحياة لاعتدائه على منافسيه بشفرة حادة (فيديو)

قال الاتحاد التركي لكرة القدم إنه عاقب لاعبًا بفريق أميدسبور الكردي، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، بالإيقاف مدى الحياة بعد الاعتداء على لاعبين منافسين.

وأوضح الاتحاد التركي أن اللاعب منصور تشالار (33 عامًا) سيُحرم من لعب أي مباراة لمدة 4 سنوات مع تغريمه 25 ألف ليرة (4600 دولار) بسبب ”مهاجمة لاعبين منافسين“ خلال التعادل 1/1 مع صقاريا سبور مطلع الأسبوع.

وبحسب الإجراءات فإن أي عقوبة إيقاف تزيد على 3 سنوات في تركيا تعني الإيقاف مدى الحياة، وبالتالي لن يتمكن تشالار من خوض أي مباراة في البلاد مجددًا.

وبدا في لقطات أن تشالار يصيب لاعبي الفريق المنافس بشفرة حادة، وبعد المباراة أظهر اللاعبون وجود جروح بأجسادهم ووجوههم بعد أن هاجمهم اللاعب نفسه.