”الفيفا“ يقرر إيقاف حكم تنزاني مدى الحياة بسبب التلاعب بنتائج مباريات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إيقاف الحكم التنزاني ”أودين تشارلز مباجا“ مدى الحياة مع تغريمه 200 ألف فرنك سويسري (200 ألف دولار) لقبوله رشاوى مقابل التأثير في نتائج مباريات.

وذكر ”الفيفا“ في بيان أن لجنة القيم تأكدت من حصول مباجا على رشاوى في انتهاك لميثاق القيم بعد تحقيق بدأ في يوليو/ تموز.

وقال ”الفيفا“ في بيان رسمي إن مباجا ”وافق على قبول رشاوى للتأثير في نتائج مباريات محلية ودولية بين عامي 2009 و2012″ دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن هذه المباريات“.

ووصف ”الفيفا“ مباجا بأنه ”حكم منتسب إلى الاتحاد التنزاني لكرة القدم“.

وأوضح البيان أن العقوبة تمنع مباجا من مزاولة ”أي نشاط متعلّق بكرة القدم، سواء أكان إداريًا أم رياضيًا أم أيَّ شق آخر على المستويين المحلي والدولي“.

وقال مباجا لوكالة ”رويترز“:“خضعت لتحقيق من قِبل الفيفا في 2010، لكنني لم أسمع أي شيء بعد هذا التاريخ، ولا أعرف أي شيء عن التلاعب بنتائج المباريات، وهذه أنباء صادمة بالنسبة لي، ولا أعرف أي شيء عن إيقافي مدى الحياة، لا أعرف حقًا“.

وأضاف:“أعرف أن الفيفا كان يُجري تحقيقًا، وكان آخر استجواب لي في هذه القضية في 2010، وأبلغتهم بوضوح أنني لا أعرف أي شيء عن التلاعب بالنتائج، ولم أسمع أي شيء عن الموضوع بعد ذلك، وحاليًا لا يمكن أن أقول أي شيء لأنني لا أملك معلومات واضحة“.

وغالبًا ما تقود عصابات المراهنات عمليات التلاعب في النتائج بمنح رشاوى للاعبين أو الحكام ، والتربح بعد انتهاء المباريات بالنتائج المحددة.

وخلال الشهر الماضي تعرَّض الحكم إبراهيم شايبو من النيجر لنفس العقوبة والغرامة بعد تورطه في قبول رشاوى، ولم يعط ”الفيفا“ تفاصيل إضافية عن هذه الحالة.