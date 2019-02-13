إيرادات الدوري الألماني ترتفع أكثر من 10% في 2017-2018

قالت رابطة أندية الدوري الألماني لكرة القدم في تقريرها السنوي، اليوم الأربعاء، إن إيرادات أرفع درجتين في 2017-2018 ارتفعت بأكثر من عشرة في المئة مقارنة بالعام السابق إلى 4.42 مليار يورو (خمسة مليارات دولار) لتحقق نموًّا للعام الـ 14 على التوالي.

وأضافت الرابطة، أن إيرادات أرفع درجتين في 2016-2017 كانت 4.01 مليار يورو.

وحقق دوري الدرجة الأولى إيرادات بلغت 3.81 مليار يورو بزيادة قدرها 13% عن 3.37 مليار يورو في 2016-2017.

وقال كريستيان سايفرت، الرئيس التنفيذي للرابطة، في بيان: ”واصلت مسابقات كرة القدم للمحترفين في ألمانيا تطوّرها الإيجابي. قاد هذا النمو إيرادات العقود المبرمة مع وسائل الإعلام المحلية“.

وتابع: ”التقنيات الرقمية والعولمة ستفتح فرصًا جديدة لكرة القدم الألمانية في السنوات المقبلة“.

ولم تحقق كرة القدم الألمانية نجاحًا كبيرًا على مستوى الأندية والمنتخب الوطني منذ فوز ألمانيا بكأس العالم 2014 إذ لم يبلغ أيّ فريق ألماني نهائي دوري الأبطال منذ 2013 وودَّع منتخب ألمانيا كأس العالم 2018 في روسيا من دور المجموعات.

لكن الدوري الألماني يبقى ناجحًا بالنظر إلى الإيرادات المقبلة من مبيعات التذاكر وحقوق البث والتي ارتفعت مقارنة بالعام السابق.