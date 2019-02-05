مرسيليا يهزم 10 لاعبين من بوردو أمام مدرجات خالية بالدوري الفرنسي

عزز أولمبيك مرسيليا آماله في التأهل إلى إحدى البطولات الأوروبية الموسم المقبل عقب فوزه 1-صفر على ضيفه بوردو أمام مدرجات خالية في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، مستفيدا من طرد صمويل كالو منتصف الشوط الأول، اليوم الثلاثاء.

وأحرز المدافع الشاب أبو بكر كمارا هدف الفوز قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة من مدى قريب ليحرز هدفه الأول في المسابقة بعد طرد كالو جناح بوردو بسبب تدخل خشن بقدميه ضد لوكاس أوكامبوس.

وأقيمت المباراة بدون جماهير عقب تعرض مرسيليا لعقوبة بخوض مبارياته على ملعبه فيلودروم بدون جماهيره لحين إشعار أخر عقب إلقاء جماهيره لألعاب نارية على أرض الملعب خلال الخسارة 2-1 على أرضه أمام ليل الشهر الماضي.

وشاهد ماريو بالوتيلي المباراة من المدرجات لغيابه عن المباراة المؤجلة التي كانت مقرر في ديسمبر كانون الأول الماضي عندما كان المهاجم الإيطالي لاعبا في نيس.

وكان مورجان سانسون قريبا من مضاعفة النتيجة قبل الاستراحة عندما رد القائم محاولته بينما ارتدت تسديدة البديل فرانسوا كامانو لاعب بوردو من العارضة في الشوط الثاني.

وتقدم مرسيليا للمركز السابع في الترتيب برصيد 34 نقطة بينما ظل بوردو في المركز 12.