مباراة اليابان وإيران.. كارلوس كيروش يرفض المغامرة في نصف نهائي كأس آسيا 2019

قال كارلوس كيروش مدرب منتخب ايران إن فريقه يجب أن يعتقد في إمكاناته وفي قدراته الكروية عندما يواجه منتخب اليابان البطل 4 مرات في العين غدًا الإثنين بحثًا عن حجز مكان في نهائي كأس آسيا لأول مرة منذ 1976.

وكان منتخب إيران أفضل فريق من حيث المستوى في طريقه للدور قبل النهائي وقال كيروش إنه سيكون من الكارثي تغيير نهجه حتى وإن واجهت “أكثر المنتخبات مكانة ونجاحًا في آسيا”.

وقال المدرب البرتغالي للصحفيين في العين اليوم الأحد: “الشيء الأكثر أهمية هو أنفسنا”.

“ليس من المجدي أن نخوض مباراة دون أن نكون كما نحن، عقب 8 سنوات وعقب الكثير من التضحيات والكثير من المباريات، فإن لدينا الآن مباراة واحدة سنخوضها أمام فريق كبير”.

وأضاف قائلًا: “نريد أن نكون نحن وأن نعبر عن أنفسنا ونريد أن ننزل إلى الملعب، وبغض النظر عما سيحدث، لنعبر عن مستوانا في كرة القدم ونقول ‭’‬نحن إيران‭’‬ وأن نلعب بمستوانا المعهود أمام اليابان”.

وبات إنهاء انتظار إيران لنيل اللقب القاري والذي دام 43 عامًا من الأشياء التي يسعى إليها المساعد السابق لمدرب مانشستر يونايتد خلال 8 سنوات من تدريب المنتخب الإيراني.

وبلغ المنتخب الإيراني صاحب الأداء المفعم بالحيوية الدور قبل النهائي دون أن تتلقى شباكه أي هدف وكان الفريق المتفوق في مراحل خروج المغلوب أمام عمان والصين رافعًًا رصيده من الأهداف في البطولة الى 12 في 5 مباريات.

ويجب على كيروش أن يعدل خط هجومه غدًا الإثنين لأن مهدي طارمي، الذي سجل 3 من تلك الأهداف سيكون موقوفًا لحصوله على الإنذار الثاني في دور الـ 8.