موريتانيا تحصد جائزة أفضل منتخب في أفريقيا لعام 2018

موريتانيا تحصد جائزة أفضل منتخب في أفريقيا لعام 2018

المصدر: فريق التحرير

حصل منتخب موريتانيا على جائزة أفضل منتخب رجال في قارة أفريقيا لعام 2018، متفوقًا على منتخبي مدغشقر وأوغندا.

وحصل المنتخب الموريتاني، على جائزة أفضل منتخب رجال في أفريقيا، عقب تأهله إلى بطولة أمم أفريقيا لأول مرة في التاريخ، والتي ستقام على الأراضي المصرية في الصيف المقبل.

وتأهل منتخب المرابطون إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخه إثر فوزه على بوتسوانا 2-1، ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة، متقدما على أنغولا (9 نقاط) وبوركينا فاسو (7 نقاط) اللتين ستتصارعان لانتزاع المركز الثاني.

ومنتخب موريتانيا هو ثاني منتخب يضمن تأهله للمرة الأولى لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد منتخب مدغشقر في المجموعة الأولى.

كطما حصد منتخب نيجيريا للسيدات، على جائزة أفضل منتخب نسائي في القارة في عام 2018.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع