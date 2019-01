موريتانيا تحصد جائزة أفضل منتخب في أفريقيا لعام 2018

حصل منتخب موريتانيا على جائزة أفضل منتخب رجال في قارة أفريقيا لعام 2018، متفوقًا على منتخبي مدغشقر وأوغندا.

وحصل المنتخب الموريتاني، على جائزة أفضل منتخب رجال في أفريقيا، عقب تأهله إلى بطولة أمم أفريقيا لأول مرة في التاريخ، والتي ستقام على الأراضي المصرية في الصيف المقبل.

وتأهل منتخب المرابطون إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخه إثر فوزه على بوتسوانا 2-1، ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة، متقدما على أنغولا (9 نقاط) وبوركينا فاسو (7 نقاط) اللتين ستتصارعان لانتزاع المركز الثاني.

Mauritania is the Men’s Team of the Year 2018 #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/5SYSHdysE9

— CAF (@CAF_Online) January 8, 2019