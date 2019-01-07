أندرلخت يتعاقد مع الهولندي فريد روتن لتولي تدريب الفريق

أعلن نادي أندرلخت البلجيكي تعاقده مع الهولندي فريد روتن لتولي تدريب الفريق.

وأضاف النادي في بيان في وقت متأخر من، أمس الأحد: “دخلنا في شراكة مع روتن من أجل تحقيق نجاح كبير هذا الموسم وفي المواسم المقبلة”.

وتابع البيان، أن روتن (56 عامًا) سيبدأ مهامه اليوم الاثنين وسيسافر مع التشكيلة إلى إسبانيا لخوض فترة التدريبات الشتوية.

وتمت إقالة سلفه هاين فانهازبروك الشهر الماضي عقب سلسلة من النتائج السيئة التي قادت لخروج أندرلخت من الدوري الأوروبي إضافة لمسيرة الفريق السيئة في الدوري البلجيكي، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس.

وسيلعب أندرلخت في المواجهة المقبلة أمام جنت يوم 20 يناير كانون الثاني الجاري.

وخاض روتن مسيرته بأكملها كلاعب مع تفينتي أنشيده المنتمي لدوري الدرجة الأولى الهولندي ولعب لمباراة واحدة مع منتخب بلاده. وتولى روتن تدريب مجموعة من الأندية الهولندية، بما في ذلك آيندهوفن وفينوورد وشالكه الألماني في الآونة الأخيرة.