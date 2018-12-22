بايرن ميونخ يهزم أينتراخت ويتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني

أحرز فرانك ريبري هدفين ليقود بايرن ميونخ، حامل اللقب، للفوز 3-صفر على مستضيفه أينتراخت فرانكفورت اليوم السبت، والتقدم إلى المركز الثاني متأخرًا بست نقاط عن بروسيا دورتموند مع بدء العطلة الشتوية في دوري الدرجة الأولى الألماني.

وافتتح اللاعب الفرنسي البالغ عمره 35 عامًا التسجيل من مدى قريب، ثم أضاف هدفًا آخر في الدقيقة 79، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في أربع مباريات، مع حديث مسؤولي النادي عن أنه الموسم الأخير له في بايرن.

وأحرز رافينيا الهدف الثالث قبل دقيقة واحدة من النهاية، إذ رفع بايرن الذي غاب عنه العديد من اللاعبين، من بينهم أرين روبن وجيمس رودريجيز وسيرج جنابري وماتس هوملز، رصيده إلى 36 نقطة، عقب انتصاره الخامس على التوالي في الدوري.

ويتصدر دورتموند المسابقة برصيد 42 نقطة بعد انتصاره أمس الجمعة 2-1 على بروسيا مونشنغلادباخ، صاحب المركز الثالث وله 33 نقطة.

وتتوقف البطولة بعد مباريات الأحد على أن تستكمل يوم 18 يناير كانون الثاني.

واستمتع فرانكفورت ببداية قوية إذ أنقذ مانويل نوير شباكه من عدة فرص، قبل أن يبعد نظيره كيفن تراب ثلاث فرص من ديفيد ألابا وخابي مارتينيز وتوماس مولر.

لكن شباك تراب اهتزت بعد لعبة مشتركة بين مولر وروبرت ليفاندوفسكي خارج منطقة الجزاء، لتتهيأ الكرة أمام ريبري للتسجيل.

وكاد مولر أن يضيف الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول بضربة رأس، لكنها اصطدمت بالعارضة إلى خارج الملعب.

وحاول بايرن تهدئة إيقاع اللعب لكن فرانكفورت واصل المحاولة، وكان يجب على داني دا كوستا إدراك التعادل لصاحب الأرض من مترين.

وتبادل ريبري تمرير الكرة مع ليفاندوفسكي، ورغم أنه أخطأ في تسديدها، ذهبت لتصطدم بالقائم إلى داخل الشباك.

ومن تسديدة خاطئة أخرى ذهبت تمريرة رافينيا من فوق تراب إلى داخل المرمى، ليحسم بايرن الفوز وينهي العام بشكل جيد.