إيقاف رئيس الاتحاد الأفغاني بعد تحقيق بشأن الاستغلال الجنسي ضد منتخب السيدات

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء أكرم الدين كريم رئيس الاتحاد الأفغاني بالإيقاف مؤقتًا عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة باللعبة بسبب تحقيق في مزاعم عن انتهاكات في منتخب السيدات.

وأمر الرئيس الأفغاني أشرف غني بفتح تحقيق بعدما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية الأسبوع الماضي عن شخصيات كبرى على صلة بفريق كرة القدم النسائية زعمهم أن عددًا من اللاعبات تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل مسؤولين في الاتحاد الأفغاني للعبة.

وأصدرت السلطات الأفغانية بالفعل قرارًا بمنع كريم وخمسة مسؤولين آخرين من مزاولة أعمالهم مطلع هذا الأسبوع قبل صدور بيان الفيفا اليوم الأربعاء.

وقال الفيفا: “فرضت غرفة التحقيق التابعة للجنة القيم المستقلة إيقافًا مؤقتًا على السيد أكرم الدين كريم عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي، ينتهي هذا الإجراء المؤقت بعد 90 يومًا من تاريخ الإعلان ويمكن تمديده إلى أن يتم اتخاذ قرار بشأن المسألة محل التحقيق”.

وأضاف قائلًا: “فُرضت هذه العقوبة استنادًا إلى تحقيقات جارية تتعلق بمسؤولين في الاتحاد الأفغاني لكرة القدم وفق ما أفادت السلطات المحلية وما ورد في وسائل إعلام”.

وأعلن الفيفا أن العقوبة دخلت حيز التنفيذ بأثر فوري.

وبحسب تقرير الجارديان، تعرضت اللاعبات للاستغلال الجنسي المزعوم داخل مقر اتحاد كرة القدم بأفغانستان وداخل معسكر للتدريب في الأردن في فبراير شباط.

ونفى الاتحاد الأفغاني لكرة القدم هذه المزاعم وقال إنه سيتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق بهذا الخصوص.