جماهير ريفر بليت تحتفل بكأس ليبرتادوريس بالاعتداء على الشرطة (صور)

اشتبكت جماهير ريفر بليت بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية مع شرطة مكافحة الشغب في شوارع بوينس أيرس بعد الفوز باللقب على بُعد 6000 ميل في العاصمة الإسبانية مدريد.

وعوض ريفر بليت تأخره بهدف ليحرز اللقب بعد فوزه 3/1 على غريمه بوكا جونيورز بعد وقت إضافي في مباراة الإياب يوم الأحد التي أقيمت في مدريد بعد تأجيل الموعد الأصلي مرتين بسبب أحداث عنف في بوينس أيرس.

وسيمثل ريفر قارة أمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية التي تنطلق في الإمارات يوم الأربعاء المقبل.

وعقب الانتصار بدأت جماهير ريفربليت في الاحتفال في بوينس أيرس حيث أطلقوا الشماريخ والألعاب النارية في معالم العاصمة الأرجنتينية.

وتسلق بعضهم أعمدة الإنارة في الشوارع وكذلك المباني للاحتفال باللقب القاري الرابع لريفر بليت الذي كان على حساب الغريب المحلي التقليدي.

لكن الاحتفالات تحولت إلى أعمال شغب حيث هاجمت الجماهير المحال التجارية والصحفيين وأطقم القنوات التلفزيونية قبل أن يستهدفوا شرطة مكافحة الشغب بالحجارة حيث أصيب 3 من رجال الشرطة وتم احتجاز 20 شخصًا قبل إطلاق سراحهم في وقت لاحق.

وقال مسؤولون إن نحو 50 من مثيري الشغب أثاروا العنف بالقفز على سطح سيارة للشرطة منتصف الليل بالتوقيت المحلي وألقوا صواريخ نارية على ضباط حاولوا تفريقهم.

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي للدفاع عن نفسها.