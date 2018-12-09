نهائي كأس ليبرتادوريس.. من يتوج باللقب بوكا جونيورز أم ريفر بليت؟

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب “سانتياغو برنابيو” في قلب العاصمة الإسبانية مدريد الذي يحتضن المباراة المرتقبة بين بوكا جونيورز وريفر بليت عملاقي الكرة الأرجنتينية في جولة الإياب لنهائي كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.

وكان مقررًا أن تتم إقامة اللقاء على ملعب “المونيمتال” معقل ريفر بليت، ولكن أحداث الشغب أدت لتأجيل اللقاء ونقله خارج القارة اللاتينية وسط اهتمام عالمي بما دار في نهائي القرن.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي كل التفاصيل المتعلقة بمباراة بوكا جونيورز وريفربليت قبل موقعة حسم لقب كأس الليبرتادوريس:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ10:30 مساءً بتوقيت السعودية، الـ9:30 بتوقيت مصر، الـ 11:30 بتوقيت الإمارات، على ملعب “سانتياغو برنابيو” في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق محمد الشامسي.

سيناريوهات التتويج

انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب بوكا جونيورز بالتعادل بهدفين لكل منهما.

ويحتاج ريفر بليت للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة 0-0 أو 1-1 ولكن التعادل بنتيجة أكبر من 2-2 تعطي الأفضلية لصالح بوكا جونيورز.

ويحتاج بوكا جونيورز للفوز لضمان التتويج باللقب أو التعادل بنتيجة أكبر من 2-2.

أزمة الإياب

شهدت مباراة الإياب أزمة عنيفة بعد أن تعرضت حافلة نادي بوكا جونيورز للاعتداء من جانب جماهير ريفر بليت، وهو ما أدى إلى إصابات بين اللاعبين ثم تقرر تأجيل اللقاء لساعة ثم رفض بوكا جونيورز خوض المباراة في ظل هذه الأجواء وتم تأجيل اللقاء 24 ساعة.

وتمسك بوكا جونيورز بعدم خوض اللقاء، وهو ما أدى لتصعيد الأزمة ونقل اللقاء إلى ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد وسط بيانات رافضة من ريفربليت وأيضًا بوكا جونيورز الذي هدد باللجوء للمحكمة الرياضية الدولية “كاس”.

بوكا جونيورز.. والحافز الكبير

يملك بوكا جونيورز حافزًا كبيرًا بعد أحداث الشغب في لقاء الذهاب؛ خاصة أن الفريق يبدو انتصر معنويًّا في مسألة عدم إقامة المباراة وتأجيلها.

وتبدو صفوف بوكا مكتملة، ويعتمد المدير الفني جويرمو سكيلوتو على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس استيبان أندرادا مع رباعي الدفاع كارلوس إيزكويردوز وليساندرو وجوليو بوفاريني ولوكاس أولازا في الخط الخلفي.

ويراهن بوكا جونيورز على القوة البدنية للاعب الارتكاز الكولومبي ويلمار باريوس، والذي تم ترشيحه منذ فترة للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني بوصفه خليفة البرازيلي كاسيميرو، ويلعب بجوار باريوس الثنائي بابلو بيريز كلاعب وسط أيسر يجيد التسديدات وإرسال الكرات الطولية بجانب التدخلات البدنية ويملك الخبرات وأيضًا الأوروغوياني الصاعد نايتان نانديز الذي يعد العقل المفكر وصانع اللعب الحقيقي في خطة بوكا.

ويلجأ بوكا جونيورز لمثلث الهجوم الذي يضم الجناح الموهوب كريستيان بافون الذي سجل هدفين في البطولة ويتميز بالقدرة على التمريرات الحاسمة بجانب الجناح الآخر سباستيان فيلا والمهاجم رامون أبيلا الذي سجل 3 أهداف بالبطولة ويجيد اقتناص أنصاف الفرص مع وجود المخضرم كارلوس تيفيز كبديل مميز.

ريفر بليت.. وأسلحة الحسم

يعتمد مارسيلو غاياردو، مدرب ريفر بليت، على التكتيك الدفاعي المميز والقدرة على اقتناص الأهداف بالسرعات والمهارات في وسط الملعب، ويغيب عن الفريق سانتوس بوري للإيقاف.

ويراهن غاياردو على طريقة 5-4-1 ويلعب بالحارس فرانكو أرماني وأمامه 5 مدافعين هم لوكاس كوارتا الذي يعد مفتاح بناء الهجمات وخافيير بينولا وجوناثان مايدانا وهذا الثلاثي يجيد غلق الخط الخلفي مع دور الظهيرين جونزالو مونتيل وميلتون كاسكو.

ويعتمد ريفر بليت على أحد المواهب الأرجنتينية الصاعدة بقوة إيزيكيل بالاسيوس كلاعب ارتكاز يجيد إفساد الهجمات والكرات الهوائية وانضم مؤخرًا لمنتخب راقصي التانغو، ويجيد أيضًا التمرير للأمام وبجواره المخضرم ليوناردو بونزيو صاحب الـ36 عامًا والذي يحتفظ بالكرة ويمنح الفريق بعض الهدوء في بناء الهجمات.

ويُعد غونزالو مارتينيز أخطر أوراق ريفر بليت فهو الجناح السريع صاحب الأربعة أهداف بالبطولة بجانب المخضرم إنزو بيريز، وفي الخط الأمامي يلعب لوكاس برانو صاحب الـ30 عامًا، والذي يعد محطة رائعة في الهجوم ويجيد الالتحامات.

وتوقع هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق، في حديثه لـ”إرم نيوز” انتفاضة من بوكا جونيورز وحماسًا بما يتوافق مع أحداث لقاء الإياب المؤجل موضحًا أن ريفر بليت إذا تخطى حاجز النصف ساعة الأولى بدون اهتزاز شباكه فسيفرض سيطرته على الأمور.

وأضاف: “ريفر بليت أقوى في وسط الملعب، وبوكا جونيورز يملك سرعات أكبر وهي نقطة صراع مهمة بين الفريقين الكبيرين”.