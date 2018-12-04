فيليبي سكولاري يتلقى عرضًا لتدريب منتخب كولومبيا

قال لويز فيليبي سكولاري، مدرب البرازيل والبرتغال وتشيلسي السابق، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى عرضًا لقيادة منتخب كولومبيا.

وأكد سكولاري، الذي قاد بالميراس لإحراز لقب الدوري البرازيلي الشهر الماضي، أنه يفكر في قبول العرض لخلافة خوسيه بيكرمان، الذي استقال بعد خروج كولومبيا من الدور الثاني في كأس العالم الماضية أمام إنجلترا.

وقال سكولاري في مقابلة مع شبكة (ئي.إس.بي.إن) البرازيل: “نعم حدثت محاولات (من كولومبيا). بعد انتهاء الموسم الآن يمكننا التفكير في هذا العرض بوضوح أكبر”.

وأضاف: “على مدار 20 أو 25 عامًا قضيت أكثر من 80% من وقتي خارج البرازيل، لذلك أحتاج إلى التفكير في بعض الأمور العائلية”.

وتابع: “لدي عائلة أخرى هي عائلة بالميراس. في ظل احترامهم لي والتواصل بيني وبين مشجعي بالميراس يجب التفكير في الأمر”.

واشتهر سكولاري بقيادة البرازيل لإحراز لقب كأس العالم 2002، لكنه مني بخسارة ساحقة مع بلاده على أرضه 7-1 أمام ألمانيا في قبل نهائي كأس العالم 2014.