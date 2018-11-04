تقرير.. مشرعو كرة القدم يدرسون إجراء تغيير تاريخي على تنفيذ ركلة الجزاء

كشفت تقارير صحفية أن مشرعي كرة القدم يدرسون إجراء تعديل تاريخي على تنفيذ ركلات الجزاء، سيمس جانبًا أساسيًّا من قانونها.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “تليغراف”، فإن التعديل المزمع سيكون بإلغاء متابعة لاعبي الفريقين للركلة بعد تسديدها، بمعنى أن اللعبة ستنتهي فور اكتمال التسديدة، سواء بدخولها المرمى أو تحولها خارجه إلى ركلة مرمى، أو تصدي الحارس أو أحد القائمين أو العارضة للكرة.

وأوضحت الصحيفة، أن ما سبق يعني أن تنفيذ ركلة الجزاء سيكون بطريقة ركلات الترجيح ذاتها التي يتم الاحتكام إليها عند التعادل في نتيجة مباراة لا بد أن تنتهي بفوز أحد الفريقين.

ويهدف التعديل المقترح إلى مواجهة ظاهرة تدافع اللاعبين على حدود المنطقة عند تنفيذ ضربات الجزاء، أو دخولهم منطقة الـ18 قبل التنفيذ، وهي مخالفات لا يستطيع الحكام منعها، ولا يتمكن أكثرهم من إعادة ركلة الجزاء عند حدوث المخالفة، نظرًا لما يثيره ذلك من اعتراضات هائلة.

يذكر أن تنفيذ ضربات الجزاء قد تَعرَّض لتغييرات عدة عبر تاريخ كرة القدم أبرزها قواعد تحرك الحارس وطريقة التنفيذ، لكن الأمر لم يتطرق أبدًا إلى إنهاء متابعة لاعبي الفريقين للعبة؛ ما يعني أن التغيير الجديد، سيكون الأكبر من نوعه، في تاريخ ضربات الجزاء.

والتعديل السابق واحد من تغييرات عدة يبحثها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المنوط به وضع قواعد اللعبة.

كما يناقش المجلس قواعد قانونية أخرى منها تعريف مختلف لحالات لمسة اليد ومحو وصف “التعمد”، وهو الأمر المتروك لتقدير الحكم والمساعدين، ويثير في أحوال عدة عواصف من الجدل.

ويتم تنفيذ ركلة الجزاء من على بعد 11 مترًا عن خط المرمى، ويشترط عدم وجود أي لاعب من كلا الفريقين داخل منطقة الـ18 أثناء تنفيذها سوى الحارس واللاعب الذي سينفذ الركلة.

ويحق للاعب المنفذ لركلة الجزاء أن يركل الكرة مباشرة في المرمى، على أن لا يذهب مسار الكرة للخلف أثناء التنفيذ، فيما يجوز للحارس التحرّك بالعرض يميناً أو يساراً على خط المرمي، ولكن لا يسمح له بالتقدم عن خط المرمى إلا بعد تنفيذ الركلة بالفعل، كما لا يحق لأي من لاعبي الفريقين دخول منطقة الجزاء إلا بعد تسديد الركلة بالفعل، وكلها أمور يصعب جدًا تنفيذها عمليًّا، إذ عادة ما تحدث تجاوزات خلال عملية التنفيذ.