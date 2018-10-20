محاولة سرقة منزل لاعب أولمبيك ليون

أنقذت صافرات الإنذار اللاعب البوركينابي بيرتراند تراوري جناح أولمبيك ليون الفرنسي من سرقة منزله أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام فريق نيم أولمبيك، في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي، ليلة الجمعة.

وحاول مجموعة من الأشخاص اقتحام منزل الدولي البوركينابي أثناء المباراة، لكن صافرات الإنذار انطلقت بقوة ليلود السارق بالهرب.

وأصبحت سرقة منازل اللاعبين ظاهرة في فرنسا حيث تعرضت منازل عدة لاعبين من فريق أولمبيك مارسيليا للسرقة أثناء مباريات فريقهم خاصة على ملعب فيلودروم، لكن السرقة الأبرز تعرض لها الدولي الهولندي ممفيس ديباي لاعب أولمبيك ليون يوم 31 أغسطس الماضي حيث سرقت مجوهرات وملابس غالية قيمتها أكثر من 1،5 مليون يورو.

ويستغل المجرمون تواجد عائلات اللاعبين في الملعب أثناء المباريات داخل الميدان وخلو المنازل وانشغال المشجعين باللقاء للسرقة.