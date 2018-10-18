لماذا بايرن ميونخ في “أشد الحاجة” للفوز على فولفسبورغ؟

لم يحقق بايرن ميونخ حامل اللقب أي فوز في آخر ثلاث مباريات بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وربما تكون مباراته في ضيافة فولفسبورغ، يوم السبت المقبل، من الفرص القليلة المتبقية للمدرب نيكو كوفاتش لتحقيق انتفاضة.

وتعاقد بايرن مع كوفاتش قبل انطلاق الموسم في صفقة غير باهظة الثمن، لكنه أخفق في ترك بصمة ولم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات في كل المسابقات، وتضمن ذلك مواجهة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

ويقبع بايرن، الفائز بآخر ستة ألقاب للدوري، في المركز السادس برصيد 13 نقطة وبفارق أربع نقاط عن بروسيا دورتموند المتصدر. وسيلعب في ضيافة أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وكان كوفاتش تُوّج بكأس ألمانيا مع أينتراخت فرانكفورت الموسم الماضي، لكنه لم يستخرج أفضل ما لدى التشكيلة الحالية، وأظهر أولي هونيس رئيس النادي قلقه من المستوى الحالي للفريق عندما تابع مران ناديه يوم الأربعاء الماضي.

ورغم ذلك استقبل كوفاتش بعض الأخبار الإيجابية بتعافي ليون جوريتسكا وجيروم بواتنغ ورافينيا وعودتهم للمران استعدادًا لمباراة يوم السبت.

وقال الظهير البرازيلي رافينيا “أصبح جاهزًا مرة أخرى وأنا متاح للمدرب يوم السبت”.

وسيكون بايرن في أشد الحاجة لعودة رافينيا لدعم خط الدفاع الذي استقبل أكثر من هدف واحد في المباراة الواحدة وهو معدل غير جيد في المعتاد لبايرن في الدوري.

لكن كوفاتش، الذي يزداد الضغط عليه مع كل إخفاق في الفوز، حظي بدعم كبير من المنافسين في الأندية الأخرى وتضمن ذلك من فولفسبورج.

* الآن وإلا فلا

وقال يورج شماتكه المدير الرياضي لفولفسبورغ “منذ أسابيع قليلة كان بايرن في مكانة بمفرده، وكان ينظر إلى كوفاتش باعتبار أن بوسعه السير على الماء.

“بعد ثلاثة أسابيع أصبح كوفاتش فجأة غير قادر على العمل بخطة للفريق وسيغلق بايرن أبوابه؟ هذا غير صحيح”.

ورغم ذلك فإن فريق شماتكه يحتاج بشدة إلى النقاط للتقدم في جدول المسابقة، ويدرك أن ظروف بايرن الحالية ربما لا تتكرر قريبًا.

وقال دانييل جينتشيك مهاجم فولفسبورغ “عندما يمر بايرن بمثل هذه المرحلة يقول الناس ‭’‬الآن وإلا فلن نفوز أبدًا‭’‬”.

وأضاف “دعونا لا ننسى أن الفريق (بايرن) يملك إمكانيات هائلة، ويملك أقوى تشكيلة تقريبًا في الدوري. لكننا سنحلل المنافس ونحاول استغلال نقاط الضعف. على أرضنا حصلنا على نقاط من فرق كبيرة هذا الموسم لذا لم لا نفعلها أمام بايرن؟”

وسيحاول دورتموند المتصدر أن يحقق فوزه الرابع على التوالي عندما يحل ضيفًا على شتوتغارت فريق الذيل.

ويُعد دورتموند أمتع فريق في المسابقة هذا الموسم وسجل 23 هدفًا في سبع مباريات وأثبت مبكرًا أن بوسعه المنافسة على اللقب.