للمرة الأولى في تاريخها.. مدغشقر تتأهل إلى أمم أفريقيا 2019

صعد منتخب مدغشقر، للمرة الأولى في تاريخه، إلى أمم أفريقيا 2019، المقررة العام المقبل في الكاميرون.

جاء تأهل مدغشقر بعد الفوز على غينيا الاستوائية (1-0)، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة للبطولة.

ويدين منتخب مدغشقر بالفضل في هذا الفوز للاعبه نجيفا راكوتوهاريمالالا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (42).

ويتصدر منتخب مدغشقر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد، وتجمد رصيد غينيا الاستوائية عند 3 نقاط في المركز الثالث.

ويحل منتخب السنغال في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 7 نقاط، قبل مباراته في وقت لاحق، اليوم، أمام مضيفه السوداني الذي يتذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.