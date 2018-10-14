كيف أثار مبابي ضحك زملائه على ديمبلي؟ (فيديو)

تسبب كيليان مبابي أفضل لاعب شاب في كأس العالم الأخيرة في روسيا في سخرية زملائه في منتخب فرنسا من زميلهم عثمان ديمبلي جناح برشلونة عندما راوغه بشكل رائع خلال تدريبات “الديوك” يوم الأحد.

ووجد مبابي البالغ عمره 19 عامًا زميله ديمبلي مقدمًا عليه بسرعة في التدريبات ليضع الكرة من فوق رأسه ليسقط جناح برشلونة أرضًا وسط ضحك زملائهما.

واختير مبابي، الذي أحرز أربعة أهداف في كأس العالم 2018 في روسيا، كأفضل لاعب صاعد في البطولة وهو إقرار بمستواه الرائع.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشاد فيه زميلهما الثالث بليز ماتويدي بمبابي وتوقع تفوقه على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ليعتلي قمة اللعبة بالفوز بالكرة الذهبية.

ويعتقد على نطاق واسع أن رونالدو وصانع لعب ريال مدريد لوكا مودريتش المنافسان الرئيسيان على جائزة الكرة الذهبية من مجلة “فرانس فوتبول” هذا العام.

لكن لاعب خط الوسط ماتويدي، الذي انضم إلى يوفنتوس قبل انضمام رونالدو، يعتقد أن مبابى قد يحقق المفاجأة ويفوز بالكرة الذهبية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال ماتويدي: “إنه من بين المرشحين للفوز بالجائزة. أثبت أنه لاعب رائع رغم صغر سنه. ما يظهره على أرض الملعب مثير للإعجاب للغاية. ونحن نرى أيضًا في التدريب. نحن سعداء جدًا للعب إلى جواره. مبابي يملك كل شيء للفوز بجائزة بالكرة الذهبية هذا العام أو في المستقبل.”

ومن المرجح أن يبدأ مبابي مواجهة ألمانيا في باريس يوم الثلاثاء المقبل ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وتستضيف فرنسا منافستها ألمانيا باستاد دي فرانس في مباراتها الثالثة في المجموعة الأولى للدرجة الأولى لدوري الأمم الأوروبية إذ تملك أربع نقاط من أول مواجهتين.