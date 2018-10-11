لهذا السبب.. القبض على لاعبين من منتخب روسيا

ألقت الشرطة الروسية القبض على لاعبي منتخب روسيا، ألكسندر كوكورين وبافل مامايف أمس الأربعاء، بعد تورطهما في ضرب مسؤولين حكوميين وسائق يوم الإثنين الماضي.

وتم احتجاز كوكورين لاعب زينيت سان بطرسبرج، ومامايف لاعب كراسنودار في قسم للشرطة في موسكو للتحقيق معهما.

ووجهت اتهامات للاعبين تتعلق بالاعتداء على موظفين رسميين، وقد تصل عقوبة سجنهما إلى خمسة أعوام.

وقد تزيد عقوبة اللاعبين عامين إضافيين، بعد الاعتداء على سائق سيارة للتيلفزيون الروسي.

وسيبقى اللاعبان في قسم الشرطة لمدة 48 ساعة، لحين انتهاء التحقيقات.

واعتدى مامايف وكوكرين، بالضرب على مسؤول في وزارة التجارة في مقهى، بإحدى المناطق الراقية في العاصمة الروسية، كما وجه اللاعبان إهانات عنصرية وعرقية للمسؤول ذي الأصول الكورية، والذي كان في المقهى برفقة زميل له.