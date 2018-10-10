تقارير: حملات اعتقال لعدة مسؤولين بأندية كروية في بلجيكا

أعلنت شبكتا في.ار.تي وار.تي.بي.اف البلجيكيتان، اليوم الأربعاء، أن مدَّعين محليين قاموا بسلسلة من المداهمات والاعتقالات بعدة أندية كروية في البلاد للتحقيق في حدوث احتيال مالي وتلاعب محتمل في نتائج مباريات.

وذكرت الشبكتان، أن أحد أكثر الوكلاء الكرويين تأثيرًا في البلاد إلى جانب حكام ومسؤولين من ناديي أندرلخت وكلوب بروج، وهما من فرق دوري الدرجة الأولى بالبلاد، جرى استجوابهم.

وجرت عمليات بحث وتفتيش في عدة أندية أخرى بما في ذلك ستاندار لييغ وجنك.

ولم يتم الوصول لأيّ مدَّعٍ اتحادي على الفور للحصول على تعليق.