لوف يُعلن قائمة منتخب ألمانيا لمواجهة فرنسا وهولندا

استدعى يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم مارك أوت مهاجم شالكه (27 عامًا) لأول مرة، بينما احتفظ ليروي ساني جناح مانشستر سيتي بمكانه في تشكيلة لوف، التي أعلنها اليوم الجمعة.

وانضم اللاعبان لتشكيلة تضم 23 لاعبًا لخوض مباراتين خارج الأرض أمام هولندا في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، ثم فرنسا بعدها بثلاثة أيام ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وسجل أوت 14 هدفًا في الدوري الألماني مع هوفنهايم الموسم الماضي، لكن انضمامه للتشكيلة يظل مفاجأة بعد بدايته المتواضعة هذا الموسم مع شالكه.

وقال لوف: “نتابع مارك أوت منذ فترة طويلة، إنه لاعب نشيط وسريع ودائمًا ما يهدد مرمى المنافسين، نريد التعرف على إمكانياته عن قرب وبشكل أفضل، سنخوض مباراتين مهمتين ونتعامل معهما بجدية؛ لأن نتيجتهما ستكون حاسمة في عبور دور المجموعات في دوري الأمم”.

واستدعى مدرب ألمانيا لاعبه ساني، الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، مجددًا الشهر الماضي بعد غيابه عن التشكيلة التي شاركت في كأس العالم في يونيو حزيران، ويوليو تموز الماضي، التي شهدت خروج ألمانيا من الدور الأول.

وحل ساني بديلًا في الدقائق الأخيرة من التعادل السلبي أمام فرنسا، لكنه غاب عن مواجهة ودية لاحقة أمام بيرو في ألمانيا لأسباب شخصية.

وتعرض ساني لانتقادات من زميله الدولي توني كروس، الذي دعا لاعب مانشستر سيتي لتغيير تصرفاته حتى تظهر إمكاناته الحقيقية مع الفريق الوطني.

وفيما يلي التشكيلة:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، ومارك-أندريه تير شتيجن (برشلونة)- وكيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت).

مدافعون: جيروم بواتنج (بايرن ميونيخ)، وماتياس جينتر (بروسيا مونشنجلادباخ)، ويوناس هيكتور (كولونيا)، وماتس هوملز (بايرن ميونيخ)، وتيلو كيرر (باريس سان جيرمان)، وأنطونيو روديجر (تشيلسي)، ونيكو شولتس (هوفنهايم)، ونيكلاس زوله (بايرن ميونيخ).

لاعبو وسط ومهاجمون: يوليان برانت (باير ليفركوزن)، ويوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان)، ويوشوا كيميش (بايرن ميونيخ) وليون جوريتسكا (بايرن ميونيخ)، وكاي هافرتس (باير ليفركوزن)، وليروي ساني (مانشستر سيتي)، ومارك أوت (شالكه)، وماركو رويس (بروسيا دورتموند)، وسيباستيان رودي (شالكه)، وتوني كروس (ريال مدريد)، وتوماس مولر (بايرن ميونيخ)، وتيمو فيرنر (رازن بال شبورت لايبزيغ).