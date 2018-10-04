تعرف على كيسلي فولكنر.. الفتاة الحسناء التي خطفت أنظار الأمريكيين (صور)

خطفت فتاةٌ شابَّة الأنظارَ خلال مباراة فلوريدا وولاية ميسيسبي لكرة القدم الأمريكية إذ ارتدت قميصًا مكتوبًا عليه كلمة Chomp لتلفت الأنظار بجمالها وغموضها.

وبفضل جمالِها وغموضِها سعى العديد من المواقع الأمريكية على الإنترنت لمعرفة هويّة هذه الفتاة إذ نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن هذه المواقع أنها تُدعى كيلسي فولكنر وهي ممثلة.

وأثارت هذه الفتاة فضول الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرًا لجمالها وكذلك القميص اللافت، إذ وقعت الكاميرات في عشقها.

الجدير بالذكر أن المباراة التي أقيمت فجر الاثنين الماضي بتوقيت الشرق الأوسط انتهت بفوز فلوريدا 13-6 لتبدأ بعدها عملية البحث عن هوية هذه الفتاة الحسناء.