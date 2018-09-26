باريس سان جيرمان يحقق انتصاره السابع على التوالي ويحلق في ترتيب الدوري الفرنسي (فيديو)

حقق فريق باريس سان جيرمان، الانتصار السابع على التوالي في الموسم الحالي للدوري الفرنسي لكرة القدم، وفاز على ضيفه ريمس بأربعة أهداف لهدف في الجولة السابعة للمسابقة المحلية.

باغت ريمس المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق إغزافيه شافاليرين.

بعدها شعر لاعبو سان جيرمان بخطورة الموقف، ونجح الأورغوياني أدينسون كافاني في تسجيل التعادل في الدقيقة الخامسة.

ومع حلول الدقيقة 24 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لسان جيرمان نفذها البرازيلي نيمار دا سيلفا في الشباك مسجلًا الهدف الثاني.

ونجح كافاني في إحراز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 44 ليخرج سان جيرمان متقدمًا من شوط المباراة الأول بثلاثة أهداف لهدف.

ومع حلول الدقيقة 55 تمكن البلجيكي توماس مونيير من تسجيل الهدف الرابع لفريق العاصمة الفرنسية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد سان جيرمان إلى 21 نقطة محلقًا في الصدارة، بينما تجمد رصيد ريمس عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.