بايرن ميونخ يبتعد بقمة ترتيب الدوري الألماني بالفوز على شالكة

ابتعد فريق بايرن ميونخ، اليوم السبت، بقمة جدول ترتيب الدوري الألماني، وتغلب على مضيفه شالكة بهدفين دون ردٍ، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمسابقة المحلية.

وأحرز الهدفين، الكولومبي خميس رودريغيز، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي من ضربة جزاء في الدقيقتين 8 و64 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يتصدر بايرن ميونخ الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما ظل شالكة دون رصيد من النقاط في المركز السابع عشر بالتساوي مع باير ليفركوزن.

ويحمل بايرن ميونخ لقب النسخ الست الأخيرة من المسابقة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 28 لقبًا.