بروسيا دورتموند يرتقي لقمة ترتيب الدوري الألماني “مؤقتًا” بالفوز على آينتراخت (فيديو)

ارتقى فريق بروسيا دورتموند، إلى قمة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) مؤقتًا، بتغلبه على فرانكفورت بثلاثة أهداف لهدف في افتتاح مباريات الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.
أحرز ثلاثية دورتموند الفرنسي عبدو ديالو وماريوس وولف والإسباني باكو ألكاسير في الدقائق 36 و72 و88 من زمن اللقاء.
فيما جاء آينتراخت فرانكفورت الفرنسي سباستيان هيلير في الدقيقة 68 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة، ارتقى دورتموند لقمة الترتيب مؤقتًا برصيد 7 نقاط في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد آينتراخت عند 3 نقاط في المركز العاشر.
ويحمل بايرن ميونيخ لقب النسخ الست الأخيرة من المسابقة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 28 لقبًا.