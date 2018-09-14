بروسيا دورتموند يرتقي لقمة ترتيب الدوري الألماني “مؤقتًا” بالفوز على آينتراخت (فيديو)

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ارتقى دورتموند لقمة الترتيب مؤقتًا برصيد 7 نقاط في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد آينتراخت عند 3 نقاط في المركز العاشر.