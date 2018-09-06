ويسلي شنايدر يودّع منتخب هولندا بالفوز على البيرو

ودع النجم الهولندي ويسلي شنايدر منتخب بلاده رسميا من خلال اللقاء الودي أمام منتخب البيرو والذي انتهى بفوز هولندا 2-1 في لقاء اعتبر وداعيا للاعب الغرافة القطري حاليا.

وبدأ ويسلي شنايدر مشواره مع منتخب هولندا سنة 2003 وشارك في 134 لقاء في 15 سنة سجل خلالها 31 هدفا ولعب نهائي كأس العالم 2010 أمام إسبانيا وخسره بهدف لصفر.

وقال ويسلي شنايدر بعد اللقاء: “إنه آخر لقاء لي في أمستردام، آخر لقاء بقميص المنتخب الهولندي الذي جعلني أعيش عدة لحظات جميلة.”

وأضاف النجم السابق لأياكس أمستردام وريال مدريد وإنتر ميلان: “تناولت الوجبة الأخيرة مع اللاعبين وركبت الحافلة معهم كل ذلك انتهى بالإضافة أننا فزنا لم أتمكن من التسجيل لكني أحببت كل شيء من الثانية الأولى للأخيرة.”

ومنح رونالد كومان المدرب الجديد للمنتخب الهولندي لويسلي شنايدر فرصة لعب اللقاء الأخير في مسيرته الدولية من خلال لقاء بيرو الودي، قبل مواجهة فرنسا بطلة العالم الأحد القادم برسم دوري الأمم الأوروبية في باريس.