كلب يرافق مدربًا في كل مكان ويحضر معه التدريبات (صور)

خطف كلب ضال الأنظار في باراغواي عندما بدأ يظهر إلى جوار مدرب فريق تو دي مايو المنافس في الدرجة الثالثة في الملعب وفي كل مكان يذهب له سواء داخل أو خارج الملعب أو التدريبات.

وكشف كارلوس جارا ساغير المدير الفني للفريق عن علاقته بهذا الكلب ومدى ارتباطهما ببعضهما البعض قائلا “قدمت له قطعة من الكعك ومن ذلك اليوم يحضر معي إلى العمل يذهب معي إلى أي مكان.

“هذا الكلب يلازمني وفي بعض الأحيان يكون ودودًا وفي أحيان أخرى شرسًا. ويذهب خلفي إلى الملعب أو المكتب أو الممرات ويقف إلى جواري على خط التماس في المباريات الودية وكذلك الرسمية”.

وأطلق ساغير على الكلب اسم تيسابارا وغالبا ما يقلد الحركات التدريبية للاعبين خلال التدريبات وأبدى إعجابه بشدة بالنادي الذي تأسس عام 1935.

وبات ساغير أكثر ولعًا بالحيوانات الأليفة بعد علاقته بتيسابارا ويقول عن كلبه “هو مطيع جدًا وودي للغاية وأحيانًا يجلس في المدرجات”.