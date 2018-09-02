إصابات خلال تدافع الجماهير قبل مباراة سيلتيك ورينغرز والشرطة الإسكتلندية تعتذر (صور)

أُصيب 5 من جماهير فريق سيلتيك قبل مباراة قمة الجولة الرابعة من الدوري الإسكتلندي الممتاز والذي جمع فريقهم أمام الغريم التقليدي غلاسكو رينغرز.

وجاءت الحادثة بعد اكتظاظ كبير لجماهير سيلتيك أثناء سعيها إلى دخول الملعب حيث أغلقت الشرطة الإسكتلندية أحد الأبواب مما أدى لتدافع كبير بين عدة آلاف من الجماهير، وسقوط بعضهم، وعمليات دهس بشكل غير مقصود.

وقدمت الشرطة الإسكتلندية وإدارة سيلتيك اعتذارهما للجماهير مع تقديم وعد بالتحقيق في الحادثة، ومعاقبة المسؤولين.

ونشر عدد من الأشخاص صورًا لمحاصرة الجماهير، كما أكد عدة شهود أن دهس الجماهير كان مخيفًا وكاد أن يؤدي لموت بعضهم.

وانتهت المباراة بفوز سيلتيك في تفوق للمدرب السابق لفريق ليفربول بريندان رودجرز على لاعبه وقائده السابق في ليفربول ستيفن جيرارد.

ويخوض جيرارد أول تجاربه كمدرب، وقاد غلاسكو رينغرز لدوري المجموعات في الدوري الأوروبي، لكنه في المقابل حقق أسوأ انطلاقة للفريق في الدوري الإسكتلندي الممتاز حيث جمع 5 نقاط من 4 مباريات من فوز وتعادلين وهزيمة.