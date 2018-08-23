توقف مباراة نسائية بالدوري الأمريكي كل ربع ساعة.. تعرف على السبب (صورة)

توقف مباراة نسائية بالدوري الأمريكي كل ربع ساعة.. تعرف على السبب (صورة)

حرائق غابات أوريغون تسببت في سوء حالة الأجواء في ملعب بورتلاند ثورنز؛ ما استلزم التزود بالأوكسجين.

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

حصلت لاعبات في الدوري الأمريكي للمحترفين على فترات راحة كل 15 دقيقة، مع توفير خزانات أوكسجين لهن، خلال مباراة في الدوري المحلي.

وخاض بورتلاند ثورنز مواجهة سكاي بلو، التي حضرها 17986 متفرجًا، بعد أيام من انتشار دخان كثيف؛ نتيجة لحرائق الغابات في أوريغون.

ورغم أن اختبارات جودة الهواء التي جرت قبل ست ساعات من انطلاق المباراة أثبتت أن الهواء غير صحي، إلا أن المباراة أقيمت في موعدها كالمعتاد، وانتهت بفوز بورتلاند 2-1 في بروفيدنس بارك، وتأهله إلى المواجهات الفاصلة.

وأعلن بورتلاند ثورنز أن خزانات الأوكسجين تم وضعها خلف كل مقعد بين مقاعد بدلاء كل فريق، وكذلك التوقف تم تحديده في الدقائق 15 و30 و60 و75 من المباراة.

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