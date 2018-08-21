ألكسندر تشيفيرين يقترب من ولاية ثانية لرئاسة الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد السلوفيني لكرة القدم، ترشيح رئيسه السابق ألكسندر تشيفيرين، رئيسًا لولاية ثانية للاتحاد الأوروبي للعبة، مستندًا على دعم مجموعة من الاتحادات الوطنية المحلية.

وذكر الاتحاد السلوفيني في موقعه الرسمي أن 8 اتحادات أرسلت “اقتراحًا رسميًا” لدعم تشيفيرين (50 عامًا) كمرشح لولاية ثانية على رأس الاتحاد القاري الذي انتخب رئيسًا له العام 2016؛ لإكمال ولاية الفرنسي ميشال بلاتيني بسبب إيقاف الأخير على خلفية دفعة غير مشروعة حصل عليها العام 2011 عن عمل استشاري قدمه قبل 9 سنوات للسويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي “فيفا” الذي أوقف في القضية نفسها.

ونشرت الاتحادات الثمانية الداعمة لتشيفيرن موقفها على مواقعها الرسمية أو حساباتها على تويتر، وهي النروج والسويد وفنلندا والدنمارك وجزر فارو وآيسلندا وإيطاليا وإيرلندا، بالإضافة إلى سلوفينيا.

وساندت النرويج رسميًا ترشيح تشيفيرين نيابة عن الاتحادات الستة لدول الشمال (الدول الإسكندنافية الأربع بالإضافة إلى جزر فارو وآيسلندا).

وستجرى الانتخابات في 7 فبراير 2019 في روما، وأمام الراغبين في الترشح التقدم بطلباتهم حتى منتصف ليل 7 نوفمبر، شرط أن يكون كل طلب مدعومًا من ثلاثة اتحادات أعضاء على الأقل.