باولينيو يسجل ثنائية أخرى في مباراته رقم 100 مع غوانغتشو إيفرغراند في الدوري الصيني

سجل باولينيو هدفين بفوز ناديه غوانغتشو إيفرغراند 5/2 على تيانغين غوانغيان، اليوم الأحد، وهي المباراة رقم 100 للاعب البرازيلي في الدوري الصيني.

وتقدم باولينيو، العائد إلى غوانغتشو إيفرغراند بعد موسم في برشلونة، في الدقيقة 15، ثم سجل الهدف الثالث في الدقيقة 57 بعد 5 دقائق من الهدف الثاني الذي سجله ريكاردو غولارت.

وسجل آندرسون تاليسكا هدفين، ليرتفع رصيد غوانغتشو إيفرغراند إلى 36 نقطة في المركز الرابع، ويتأخر بـ 3 نقاط فقط عن المتصدر شنغهاي.

وكان باولينيو سجل ثنائية في الثاني من أغسطس ضد تيانغين تيدا.

وعقب المباراة قال الإيطالي فابيو كانافارو مدرب غوانغتشو إيفرغراند:”تيانغين فريق شاب وبحاجة لتفادي ارتكاب العديد من الأخطاء”.

وأضاف:”هو بحاجة للعمل الجاد داخل وخارج الملعب، وأتمنى عودته إلى ما كان عليه في الموسم الماضي”.