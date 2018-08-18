نجم البرازيل السابق جوليو بابتيستا يعود من الاعتزال

أعلن فريق كلوج، حامل لقب الدوري الروماني الممتاز، تعاقده مع البرازيلي جوليو بابتيستا، البالغ 36 عامًا، والذي اعتزل كرة القدم منذ عام ونصف العام، إثر نهاية عقده مع فريق أورلاندو الأمريكي.

ولعب الدولي البرازيلي السابق لفرق أوروبية كبرى كريال مدريد وآرسنال وروما وإشبيلية، بالإضافة لساو باولو وغروزيرو في البرازيل، وشارك في 47 لقاءً رفقة المنتخب البرازيلي وسجل 5 أهداف.

وتوّج بابتيستا رفقة منتخب البرازيل الأول بلقبين في كوبا أمريكا 2004 و2007، ولقبين لكأس القارات 2005 و2009، كما توج رفقة ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في 2008.

وخرج كلوج الروماني من الدور الإقصائي الثاني لدوري أبطال أوروبا، ويشارك في لقاءات الدوري الأوروبي، حيث يلعب لقاء الملحق للتأهل إلى دوري المجموعات.