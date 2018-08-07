مارادونا غاضب من عدم وضع اسمه في قائمة المرشحين لتدريب منتخب الأرجنتين

يتمنى دييغو أرماندو مارادونا، العودة مجددًا لتدريب منتخب الأرجنتين، بعد رحيل المدرب السابق خورخي سامباولي.

وقال مارادونا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “مع الاحترام لمنتخب الأرجنتين، فأريد أن أقول إنه يضايقني عدم وضع بعض الصحفيين اسمي ضمن قائمة المرشحين لتدريب المنتخب”.

وأضاف: “شعرت بخيبة أمل أيضًا لعدم حديث الصحف الأرجنتينية في الاعتبار، والتي تتحدث عن مدربين سابقين آخرين ولكن ليس أنا”.

وتابع: “هذه هي الصحافة الرياضية التي لدينا بالأرجنتين”.

وأتم: “على أي حال لدي عقد 3 سنوات مع دينامو برست، ولكن يمكنني تقديم حياتي من أجل تدريب المنتخب”.

وأنهى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عقد مدربه السابق سامباولي في يوليو/تموز الماضي، بعد توديع منتخب التانغو منافسات كأس العالم بروسيا من دور الـ16 بالخسارة 4-3 أمام فرنسا.

وكان مارادونا تولى تدريب منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، لكن تمت إقالته عقب توديع المسابقة بالخسارة 4-0، أمام ألمانيا في الدور ربع النهائي.