سعيًا لاحتراف كرة القدم.. يوسين بولت يتدرب مع سنترال كوست مارينرز الأسترالي

قال نادي سنترال كوست مارينرز الأسترالي، اليوم الثلاثاء، إن البطل الأولمبي يوسين بولت سيتدرب مع الفريق مع استمراره في مساعيه لكي يصبح لاعب كرة قدم محترفًا.

وفاز بولت بثماني ميداليات ذهبية أولمبية، وبعد اعتزاله ألعاب القوى تدرب مع بروسيا دورتموند الألماني وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وسترومسجودست النرويجي.

وسينضم العداء الجاميكي إلى الفريق الأسترالي في وقت لاحق هذا الشهر.

We’re set to welcome @usainbolt to @CCMariners for an indefinite training period. Let’s hear from the world’s fastest man. Read more ⚡ https://t.co/kOtlPUPWz8 #CCMFC pic.twitter.com/LsSxYLSbhl — Central Coast Mariners (@CCMariners) August 7, 2018

وقال بولت البالغ من العمر 31 عامًا: “أشعر بالحماس إزاء القدوم إلى أستراليا وأود توجيه الشكر إلى مالك النادي وإدارة سنترال كوست مارينرز على منحي هذه الفرصة”.

وأضاف: “حلمي هو لعب كرة القدم، وأعرف أن الأمر يتطلب الكثير من العمل والتدريب حتى أصل للمستوى المطلوب لترك بصمة على الدوري الأسترالي”.

وقال مارينرز: إن الصفقة لا تضمن لبولت توقيع عقد احتراف.

وقال شون ميلكامب، الرئيس التنفيذي للنادي: “قدوم يوسين بولت للمران مع النادي على أمل التحول للاعب كرة قدم محترف أمر مثالي بالنسبة لهذا الجزء من فلسفة النادي”.

وأبدى بولت مشجع مانشستر يونايتد رغبته من قبل في اللعب مع النادي الإنجليزي.