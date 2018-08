سعيًا لاحتراف كرة القدم.. يوسين بولت يتدرب مع سنترال كوست مارينرز الأسترالي

قال نادي سنترال كوست مارينرز الأسترالي، اليوم الثلاثاء، إن البطل الأولمبي يوسين بولت سيتدرب مع الفريق مع استمراره في مساعيه لكي يصبح لاعب كرة قدم محترفًا.

وفاز بولت بثماني ميداليات ذهبية أولمبية، وبعد اعتزاله ألعاب القوى تدرب مع بروسيا دورتموند الألماني وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وسترومسجودست النرويجي.

وسينضم العداء الجاميكي إلى الفريق الأسترالي في وقت لاحق هذا الشهر.

We’re set to welcome @usainbolt to @CCMariners for an indefinite training period. Let’s hear from the world’s fastest man.

Read more ⚡ https://t.co/kOtlPUPWz8 #CCMFC pic.twitter.com/LsSxYLSbhl

— Central Coast Mariners (@CCMariners) August 7, 2018