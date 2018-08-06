رسميًا.. أكسيل فيتسل ينضم إلى بروسيا دورتموند (فيديو وصور)

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الاثنين، عن تعاقده، رسميًا، مع اللاعب البلجيكي أكسيل فيتسل قادمًا من تيانغين كوانغيان الصيني.

وأوضح بروسيا دورتموند في بيان رسمي أن فيتسل، البالغ من العمر 29 عامًا، وقّع عقود انضمامه لأسود الفيستيفال العام 2022، بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مع النادي الصيني.

وقال مايكل زورك، المدير الرياضي لبروسيا دورتموند: “كنا حريصين منذ عدة أشهر على ضم أكسيل فيتسل، ونحن سعداء للغاية باختياره بروسيا دورتموند”.

وأضاف “أكسيل لاعب يتمتع بخبرة دولية كبيرة، ولديه كل المهارات اللازمة لتدعيم خط الوسط”.

من جهته قال فيتسل “بعد نهائيات كأس العالم، كان هدفي هو الانتقال من الصين إلى أوروبا”.

وتابع “أنا سعيد جدًا وفخور بالانضمام لبروسيا دورتموند، وبعد بداية المفاوضات لم أفكر مرتين؛ لأن بروسيا دورتموند هو أحد أفضل الأندية في القارة، وبصراحة لا أطيق الانتظار حتى ألعب أمام جماهير النادي”.

وانتقل فيتسل العام 2011 من ستاندر دو لياج البلجيكي إلى بنفيكا البرتغالي، ومنه إلى زينيت سانت بطرسبرغ العام 2012، وغادر الفريق الروسي إلى تيانغين غوانغيان الصيني العام 2017.

وشارك فيتسل في 96 مباراة مع المنتخب البلجيكي، وكان عنصرًا أساسيًا في جميع مباريات بلجيكا في كأس العالم 2018، حيث احتل المركز الثالث.